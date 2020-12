Por O Dia

Publicado 01/12/2020 19:27

Rio - Policiais da 56ª DP (Comendador Soares) prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira, na Estrada do Capenha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, a filha do traficante Elias Maluco pelo crime de tráfico de drogas. Um comparsa dela também foi preso e autuado pelo mesmo crime. Os dois não tiveram o nome divulgado. No local, os agentes descobriram um laboratório caseiro de produção de skank.