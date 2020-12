Taxistas foram autorizados a usar a bandeira II no mês de dezembro Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 20:14 | Atualizado 01/12/2020 20:15

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Transportes, autorizou, a partir deste terça-feira, o uso da bandeira II nos táxis convencionais (amarelinhos), conforme Resolução 3328, publicada no Diário Oficial. A cobrança, feita anualmente, é válida durante todo o mês de dezembro e está prevista no Código Disciplinar do modal.



O valor do quilômetro rodado da bandeira II é de R$ 3,12, enquanto a tarifa convencional é de R$ 2,60 por quilômetro rodado.



O táxi amarelinho não é apenas patrimônio cultural da cidade, mas um agente que contribui para a economia e, acima de tudo, para a boa imagem da nossa cidade, de suma importância para o setor de turismo.



"A medida é um importante estímulo para a classe e, sobretudo, um instrumento para favorecer a renda dos taxistas no fim do ano, proporcionando viagens de qualidade para os cariocas e para os turistas que voltarão a visitar nossa cidade", declarou Paulo Jobim, secretário municipal de Transportes.



Atualmente, há cerca de 31 mil permissionários e 20 mil auxiliares de táxi cadastrados na SMTR.



"O objetivo central desta cobrança anual diferenciada é proporcionar o incremento dos ganhos dos taxistas, que constituem uma classe de grande relevância para nossa Cidade Maravilhosa", concluiu o subsecretário municipal de Transportes, Allan Borges.