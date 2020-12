Por O Dia

Os fios de sustentação PDO, ou fios de polidioxanona, estão se popularizando e ganhando cada vez mais adeptos nas clínicas de estética e beleza, inclusive as que ficam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O procedimento é indicado para a flacidez facial, elimina o bigode chinês, levanta as maçãs do rosto, devolve o contorno natural, elimina a papada e, ainda, estimula a produção de colágeno.

"Os fios têm dupla ação, a primeira promover a tração e o levantamento da face, e a segunda estimular a produção de colágeno na região. O efeito de levantamento é interessante e reposiciona os tecidos com resultados duradouros", detalha a fisioterapeuta dermato-funcional Juliana Teixeira, proprietária da Clínica Libert, no Recreio dos Bandeirantes, que também se submeteu recentemente ao procedimento.

"O tratamento promove o rejuvenescimento efetivo da pele, fornecendo elasticidade, eliminando o aspecto de cansaço, diminuindo, consideravelmente, as rugas e deixando a pele mais firme", destaca, ainda, a especialista.

"Todos os ligamentos e traves que seguram o tecido são estimulados no entorno da aplicação principal, promovendo tonificação e reconexão geral das estruturas anatômicas", completa o cirurgião plástico, doutor Luciano Esteves.

Existem dois tipos de fios: os espiculados, que possuem "espinhos" ao longo da sua extensão; e os fios lisos, que estimulam maior produção de fibras de colágeno. Os espiculados são aqueles que promovem efeito "lifting". "Eles são introduzidos no plano subdérmico para tracionar a pele. Eles são acoplados à cânulas, que são retiradas assim que ocorre o posicionamento do fio", aponta Esteves.

Os fios lisos, são colocados em formato de jogo da velha, desta forma, de acordo com o especialista, é possível estimular o colágeno em todas as direções. "A região dos olhos que apresenta rugas intensas tem grande resultado com a implantação dos fios lisos, que também são acoplados a agulhas ou cânulas e são aplicados sob anestesia local", afirma ele.

Os fios podem ser de ácido polilático ou polidioxanona, que são substâncias bio compatíveis, não alergênicas e não definitivas. Isso significa que eles são metabolizados pelas enzimas naturais do organismo e são eliminados com o passar do tempo. Muitos fios podem ser aplicados ao mesmo tempo, já que os efeitos colaterais são discretos, ocasionando apenas hematomas, e ligeiro desconforto no local de entrada da agulha.

O resultado ideal ocorre cerca de três meses depois da aplicação dos fios, e a duração chega a 24 meses, dependendo de fatores genéticos, idade, associação ou não com doenças sistêmicas, nutrição, estresse, estilo de vida da paciente.

Juliana Teixeira explica, ainda, que o procedimento, minimamente invasivo, é indicado para diferentes regiões proporcionando resultados fantásticos. "O tratamento com fios para flacidez de pele é seguro, eficaz e promissor", finaliza.

