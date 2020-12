Por O Dia

Publicado 02/12/2020 00:00

A Prefeitura do Rio vai realizar, em todo o mês de dezembro, o projeto Cinemão, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura — Lei do ISS. As exibições serão 100% realizadas com energia solar e vai passar por comunidades da Zona Oeste. O projeto é patrocinado pela concessionária ViaRio.

Todo sistema de projeção de filmes será abastecido através de um inédito e potente gerador fotovoltaico. A estréia será sábado, às 19h, em formato drive-in, dentro do pátio da ViaRio, concessionária que administra a Transolímpica, na altura da Praça do Pedágio. Até fevereiro, o projeto realizará 15 exibições, todas em comunidades e conjuntos habitacionais no entorno da via-expressa que corta vários bairros da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Para a Secretária Municipal de Cultura, Roseli Duarte, a iniciativa é motivo de orgulho para sua gestão.

"O Cinema é uma arte adorada por muitas pessoas. Saber que um projeto como esse, totalmente sustentável, conta com o apoio da Lei do ISS da nossa Secretaria, é entender que estamos fazendo a nossa parte para fomentar entretenimento seguro e diferenciado, democratizando o acesso à cultura", comentou a secretária.

O filme de estreia é o inédito Superar, uma produção autoral do Cinemão. O projeto atua em toda a cadeia produtiva do cinema, da produção de filmes, passando pela distribuição até a exibição. O documentário, um média-metragem, apresenta um rico painel de histórias de superação e desenvolvimento humano através do esporte. Quem assina produção e direção geral do filme é Cid César Augusto, idealizador do Cinemão.

Outras quatro exibições do Cinemão Solar já estão agendadas para este mês, sempre às 19h. O Cinemão Solar segue itinerância dias 9 em Sulacap; e 12, 16 e 18, no Conjunto Habitacional da Colônia Juliano Moreira. Os moradores poderão assistir aos filmes das janelas de seus apartamentos — o Cinemão Solar é também Cinemão nas Janelas — o telão é montado na parte térrea dos prédios.

As datas e locais das exibições em janeiro e fevereiro ainda serão definidas. Além do filme Superar, o Cinemão Solar apresentará ao público curtas nacionais de classificação livre.

O projeto Cinemão Solar é o primeiro cinema móvel movido a energia solar no Rio de Janeiro. Um gerador fotovoltaico foi montado em cima de uma estrutura de carreta, com 5 metros de comprimento, com 10 placas solares, 10 baterias de litium e inversores de carga. Trata-se de um sistema off-grid, que armazena a energia gerada pelas placas em um conjunto de baterias.