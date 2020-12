Por O Dia

Publicado 02/12/2020 00:00

Nunca é tarde para empreender. A prova é o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira que, aos 93 anos, lançou, ontem, a Rádio Conhecer. Em parceria com Sérgio Azevedo, especialista em marketing e gestão empresarial e também comunicador de rádio e TV, e Cyro César, jornalista e radialista, Cid Moreira, comunicador tão conhecido por sua voz marcante, volta às suas origens, quando iniciou sua carreira no rádio, aos 17 anos, em 1943 no interior de São Paulo, ainda na época do rádio a válvulas. Apesar de o jornalista morar em Petrópolis, a programação pode ser curtida por todos os moradores do Rio.

Fruto da evolução tecnológica, a estação de rádio on-line vai levar conteúdos sobre saúde, bem estar, curiosidades, história, arte, música, literatura, ciência, tecnologia, empreendedorismo, maiores mistérios do mundo e reflexões sobre a vida para diversas partes do Brasil e do mundo. A assinatura indica 'Inspirando pessoas a transformar atitudes'.

O projeto busca resgatar a cultura e espalhar conhecimento entre os jovens e pessoas movidas pela informação de qualidade. "Imaginei criar uma rádio que reunisse vários conteúdos do conhecimento, tanto é que dei a ela o nome de radioconhecer.com.br", explica Cid Moreira.

O jornalista, além de diretor geral da rádio, também vai estar à frente de dois programas: Crônicas e Poemas Imortais e Mensagens da Bíblia em Áudio. Sérgio Azevedo, que responde pela direção comercial e marketing, também vai apresentar dois programas: Empreender com sucesso e Momento da Engenharia. A direção artística da rádio é de Cyro César que vai comandar as atrações Programa de Entrevistas - Conversa com Famosos, Mídia Training e A Era do Rádio.

A Rádio Conhecer terá programação 24h por dia, de domingo a domingo e conta com um grupo de comunicadores especializados nos diferentes conteúdos que o projeto vai levar aos ouvintes.

Esposa de Cid, Fátima Moreira também posou ao lado dos sócios no projeto.