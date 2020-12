Polícia apreende material usado em central clandestina de internet e Tv a cabo em Jacarepaguá Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 10:12 | Atualizado 02/12/2020 10:15

Rio – A Força-tarefa da Polícia Civil, que combate as milícias no Rio, realizou nesta terça-feira (1º) mais uma operação contra braços financeiros dos grupos paramilitares que atuam na comunidade da Covanca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



Os agentes localizaram centrais clandestinas de distribuição de internet e de fornecimento de sinal de TV a cabo. As investigações dão conta que os locais eram responsáveis por abastecer cerca de 1.500 residências, com faturamento mensal de R$ 200 mil. Dois funcionários foram conduzidos a Delegacia e farto material utilizado na distribuição foi apreendido.



As ações da Força-tarefa têm como objetivo asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro para a organização criminosa.



A Polícia Civil pede para que as denúncias contra essas organizações criminosas sejam direcionadas ao Disque-Denúncia, através do número 2253-1177. As informações são sigilosas e o anonimato é garantido.