Detran- RJ reforça a importância da população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:37 | Atualizado 02/12/2020 16:42

Rio - O Detran-RJ abre às 16h30 desta quarta-feira (2) o agendamento de serviços de habilitação em um mutirão que será realizado no próximo sábado (5). O foco será a renovação da carteira de motorista.

Serão 10 mil vagas para os serviços de habilitação, distribuídas em 83 postos de todas as regiões do estado. O atendimento será das 10h às 17h, com agendamento prévio para evitar aglomerações.



Entre os serviços disponíveis estão renovação da carteira de motorista, primeira e segunda vias de CNH, adição e mudança de categoria, troca da permissão pela definitiva e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.



O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, ressaltou que, apesar da grande quantidade de vagas geradas diariamente, o órgão ainda não pode disponibilizar o mesmo número de vagas ofertadas antes da pandemia.



“O departamento oferece milhares de vagas diárias, mas, para evitar aglomerações e manter o distanciamento adequado, ainda não podemos usar a capacidade total de atendimento nos postos. Por isso, para reduzir a demanda represada, estamos realizando mutirões em todas as regiões do estado, sempre nos fins de semana. Como vários prazos foram prorrogados, procure o órgão apenas em caso de extrema necessidade, já que a pandemia ainda é uma realidade”, reiterou Konder.



Para participar do mutirão, é preciso agendar o serviço a partir das 16h30 desta quarta-feira (2/12). A medida é uma determinação das autoridades de saúde para evitar aglomeração nos postos. Os serviços poderão ser agendados pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.



Confira a relação dos postos de habilitação que funcionarão no mutirão do próximo sábado (5):



1.Aerotown – Barra da Tijuca;

2.Américas Shopping;

3.Angra dos Reis;

4.Araruama;

5.Barra do Piraí;

6.Barra Mansa;

7.Belford Roxo;

8.Bom Jesus de Itabapoana;

9.Búzios;

10.Cabo Frio;

11.Cachoeiras de Macacu;

12.Campo Grande (Detran-Oeste);

13.Campos I;

14.Campos II (Shopping Estrada);

15.Cantagalo;

16.Carmo;

17.Ceasa (Irajá);

18.Center Shopping;

19.Cordeiro;

20.Duas Barras;

21.Gávea (Detran Sul);

22.Guadalupe Shopping;

23.Guapimirim;

24.Ilha do Governador;

25.Itaboraí (Venda das Pedras);

26.Itaboraí Plaza;

27.Itaguaí;

28.Itaipava;

29.Itaocara;

30.Itaperuna;

31.Japeri;

32.Largo do Machado;

33.Macaé;

34.Macuco;

35.Magé;

36.Maré;

37.Maricá;

38.Méier;

39.Mendes;

40.Mesquita;

41.Miguel Pereira;

42.Miracema;

43.Natividade;

44.Nilópolis;

45.Niterói (Fonseca);

46.Niterói Shopping;

47.Nova Friburgo;

48.Nova Iguaçu;

49.Paracambi;

50.Paraíba do Sul;

51.Paraty;

52.Parque Maré;

53.Paty do Alferes;

54.Penha Shopping;

55.Petrópolis;

56.Pinheral;

57.Piraí;

58.Queimados;

59.Resende;

60.Rio Bonito;

61.Rio das Ostras;

62.Rio Shopping (Jacarepaguá);

63.Santo Antônio de Pádua;

64.São Fidélis;

65.São Francisco de Itabapoana;

66.São João de Meriti (Shopping do Jeans);

67.São José do Vale do Rio Preto;

68.São Pedro da Aldeia;

69.Sede;

70.Sulacap Shopping;

71.Teresópolis;

72.Trajano de Moraes;

73.Três Rios;

74.Unamar;

75.Valença;

76.Vassouras;

77.Vaz Lobo;

78.Via Brasil;

79.Vila Isabel;

80.Volta Redonda;

81.West Shopping

82.São Gonçalo (Neves)

83.São Gonçalo (Rocha)