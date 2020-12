Por O Dia

Publicado 03/12/2020 00:00

Faltam apenas 18 dias para a chegada do verão, mas os dias quentes estão fazendo com que a galera arrume um meio de se refrescar, seja na praia, piscina, com um banho de mangueira ou até mesmo nos chuveirão do terraço. Nessa época do ano, as mulheres precisam ficar mais atentas com a saúde íntima.

Junto com as soluções para amenizar o calorão surgem alguns hábitos que podem prejudicar a região genital feminina e potencializar o surgimento de infecções. Entre esse comportamento arriscado está passar o dia todo com biquíni molhado. Fungos e bactérias, naturalmente presentes na flora vaginal, se proliferam com mais rapidez em ambientes úmidos.

Segundo a ginecologista, obstetra e sexóloga Erica Mantelli isso causa um desequilíbrio no PH vaginal. "Esse fator, associado à baixa imunidade do corpo, faz com que haja um aumento nas secreções, coceira, corrimentos e até algumas doenças, como a candidíase (infecção causada por fungos) e a vulvite (dermatite de contato ou alérgica na vulva, parte externa da vagina)", explica.

Para evitar futuros problemas, a especialista aconselha que a mulherada se mantenha seca durante o dia, trocando de biquíni sempre que possível. Erica também aponta outros causadores de problemas na região íntima.

"O uso incorreto de absorventes diários também são um erro. Como são feitos de algodão, a vagina fica ainda mais úmida e isso pode desencadear secreções e corrimentos. Absorventes diários são apenas adequados para situações de emergência ou durante o ciclo menstrual, deixando claro que o recomendável é trocá-lo de quatro em quatro horas, mesmo se o fluxo sanguíneo for baixo. Já os sabonetes íntimos podem ser usados, mas sem exageros. Todo e qualquer medicamento, sendo natural ou não, deverá passar pela avaliação médica", afirma.

fungos e bactérias, naturalmente presentes na flora vaginal, e que proliferam com mais rapidez em ambientes úmidos