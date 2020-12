Por O Dia

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos poderão se preparar para a prova por meio do Simuladão UVA-Enem, on-line e gratuito, que será realizado sábado, das 13h às 18h. A ideia do simulado, uma parceria entre a Universidade Veiga de Almeida (UVA) e o colégio e curso Miguel Couto, é que o estudante possa comparar seu desempenho em relação a outros concorrentes e comece a monitorar o tempo de prova. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site http://landing.uva.br/Simulado-enem.

O candidato saberá quantas questões acertou assim que finalizar a prova. Em até cinco dias, também receberá a sua classificação no simulado: classificação geral (entre o total de inscritos), classificação por áreas (Exatas, Humanas e Saúde) e classificação por curso de interesse (ex.: Administração, Jornalismo, Direito, etc.).

No total, serão 100 questões, sendo 25 de cada área de conhecimento do Enem: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. Todas as questões do Simuladão UVA-Enem, que não contempla redação, são múltipla-escolha, com cinco opções de respostas (a, b, c, d, e).

"Neste ano atípico, a pandemia prejudicou o planejamento de estudo dos candidatos. Se eles adiarem seus projetos pessoais agora, poderão ser prejudicados no futuro. Queremos fazer a nossa parte e contribuir ativamente com a preparação desses alunos", ressalta Davino Pontual, diretor de Marketing e Comunicação da UVA.

As provas impressas do Enem serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a versão digital acontece nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

O simulado não servirá como forma de ingresso para estudar na UVA. Para entrar na instituição, o candidato precisa fazer o vestibular agendado ou on-line, ou usar a nota do Enem. Entre as outras formas de ingresso, também há possibilidade de transferência para quem está cursando alguma graduação em outra instituição de ensino, quem já cursou e precisou interromper e para quem já é portador de diploma de curso superior e tem vontade de fazer uma outra graduação.