Por O Dia

Publicado 03/12/2020 00:00

Depois de seletivas por todo o Brasil, acontece sábado, a final do Taça das Favelas Free Fire, evento organizado pela Central Única das Favelas (Cufa) e pela Garena, com o apoio da TV Globo. A grande final do torneio tem cobertura no Globo Esporte, Tá Na Área e ge.globo. As competições serão transmitidas ao vivo no SporTV3, YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, às 13h. A premiação total será de R$ 30 mil, divididos em R$ 15 mil para o 1º colocado, R$ 10 mil para o 2º e R$ 5 mil para o 3º.

"Doze favelas de 12 estados diferentes garantiram a vaga para a grande final. Todas as cinco regiões do país estarão muito bem representadas nessa disputa. A Cufa acaba de se afirmar como uma grande mobilizadora nacional em mais uma área, a de esportes eletrônicos", exclamou Marcus Vinicius Athayde, diretor de inovações da Cufa e diretor geral do projeto.

"Novamente marcamos Um Gol Pra Toda Vida, agora nos eSports. É só o começo da história da Cufa nessa área! Dia 5 (sábado), vamos mobilizar o Brasil todo, tal qual fizemos em diversas outras edições da Taça das Favelas de futebol. Favela é potência e estamos proporcionando que as potencialidades desses territórios se conectem com um novo mundo, o dos eSports. Será uma grande festa", comenta Celso Athayde, fundador da Cufa.

Leandro Valentim, Head de Games e eSports da Globo, afirma que a ideia é formar talentos. "Um dos nossos propósitos é incentivar e acompanhar o caminho, crescimento e a formação de novos talentos dentro da comunidade gamer, dando oportunidade para todos. A grande final da primeira edição da Taça das Favelas Free Fire é a coroação de uma iniciativa que tem tudo para formar e dar visibilidade para grandes jogadores que poderão figurar em breve nos principais times do Brasil", diz.