Por O Dia

Publicado 03/12/2020 00:00

Com uma recepção restrita a convidados, o Katmandu, famoso 'restaurante lounge' de culinária japonesa contemporânea, abriu as portas, na última terça-feira, no BarraShopping. Belo, Gracyanne, Rafael Galhardo, Milton Cunha e Suzanne Freitas foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento.

"Somos clientes assíduos, estávamos ansiosos pela inauguração do restaurante por aqui. Temos que parabenizar a Fernanda e o Netinho pelo atendimento e qualidade. Chegaram para mudar o panorama de culinária japonesa aqui na Barra", comentou Belo.

Além do cardápio assinado pelo Chef Fernando Vaz, participante do reality culinário Mestre do Sabor, o estabelecimento conta com uma carta de drinks exclusiva do mixologista Alex Mesquita, eleito melhor do Rio.

Produzindo o evento, Netinho Alves destacou: "Fico muito feliz pelo convite e pela presença de tantas pessoas importantes."