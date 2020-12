Por O Dia

Publicado 03/12/2020 00:00

Essa é a época do ano com mais ofertas de empregos, em especial, os temporários. E, para preparar os cariocas a conquistarem a tão sonhada vaga no mercado, as Naves do Conhecimento de Irajá, Penha, Madureira, Santa Cruz, Padre Miguel e Vila Aliança abriram mais de 7,5 mil vagas em cursos gratuitos. As unidades da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, estão oferecendo os cursos na modalidade on-line, para evitar aglomeração.

Há oportunidades para quem trabalha na área de atendimento ao cliente, marketing, designer, administração, logística, gestão de compras e estoques, financeiro, entre outros. Os cursos estão sob a cogestão do Instituto Usina Social. As Naves já reabriram após a pandemia, com as medidas de segurança. Inclusive, podem receber os interessados pelos cursos que poderão agendar um horário para acessar a plataforma e as aulas on-line.

"Nossos cursos e palestras além de serem gratuitos, oferecem certificado. Essa é uma ótima oportunidade para iniciarem o curso e darem um upgrade na carreira. E as oportunidades são para quem está trabalhando e para quem está desempregado buscando uma recolocação no mercado", explica Mariangela Ramos, diretora de Conteúdo e Inovação das Naves do Conhecimento.

Para ficar sabendo sobre as vagas e cursos disponíveis, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio e fazer seu cadastro. Você também pode optar por receber a grade de cursos pelo WhatsApp ao enviar uma mensagem para a Nave do Conhecimento mais perto da sua casa.

Quem desejar fazer os cursos on-line nas Naves que reabriram, deve ficar atento ao novo horário de funcionamento. As Naves do Conhecimento de Irajá, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz, Vila Aliança funcionarão de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 17h30h e sábados de 9h30 às 14h30. Já a de Madureira funcionará de 3ª feira a sábado das 9h30 às 17h30h e domingo das 9h30 às 14h30. Entretanto, com o protocolo de reabertura, o usuário deverá permanecer no computador disponibilizado pelo colaborador da Nave, no período de até 30 minutos para a lantable e 60 minutos para biblioteca digital. Após sua saída, este local será isolado para a higienização e o próximo usuário utilizará outro computador.

Para saber mais, basta mandar mensagem para o WhatsApp das unidades: Santa Cruz (99011-4417); Irajá (99011- 4469); Penha (99011-4470); Madureira (99011-4354); Vila Aliança (99011-4929); e Padre Miguel (99011-4933).