Policiamento é reforçado na Cidade de Deus e na Gardênia Azul após denúncia de invasão Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 06:58 | Atualizado 03/12/2020 11:17

Rio – A Cidade de Deus e a Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, amanheceram com o policiamento reforçado nesta quinta-feira (3), após denúncia de guerra entre a milícia e traficantes.



Segundo moradores, desde a madrugada o patrulhamento da Polícia Militar foi mais frequente. Moradores relataram nas redes sociais que homens fortemente armados foram vistos circulando pela região.



“Muitos bandidos nas localidades do 15 e Karatê na Cidade de Deus. Todos armados de fuzis muitos homens desconhecidos de outras regiões dentro da comunidade. Atividade morador. Guerra a vista”, postou um internauta na página Gardênia Azul notícias.



Outro internauta diz que a região foi invadida por milicianos ligados à milícia do Wellington da Silva Braga, o Ecko.



"A tropa do Ecko tomou a Gardênia na marra! Os caras tomaram e expulsaram os milicianos antigos e a família deles. Estão esculachando os moradores e estão gritando toda hora que a CDD está no mapa. Falando que a gestão mudou é agora e a tropa do Ecko", relatou.



Os veículos blindados circulam as ruas das duas comunidades. Algumas viaturas estão estacionadas em pontos estratégicos.



Não há informações de prisões ou apreensões.



A Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, “desde a madrugada desta quinta-feira, equipes da corporação reforçam o policiamento na Gardênia Azul e nas imediações da Comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, visando estabilizar a região após informações sobre um possível conflito entre grupos criminosos rivais em disputa territorial. Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuaram e equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) seguem presentes nas localidades. Até o momento, sem registro de ocorrências durante as ações de reforço”.