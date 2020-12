Operação do Ministério Público mira policiais civis acusados de extorsão Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 07:35 | Atualizado 03/12/2020 13:36

Rio – Cinco policiais civis, suspeitos de extorsão, foram presos na manhã desta quinta-feira (3) durante uma operação do Ministério Público do Rio e da Corregedoria da Polícia Civil.



Investigações apontam que os agentes usavam a 28ª DP (Campinho), na Zona Norte do Rio, como faixada para cometer os crimes. Segundo o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), os agentes e mais um comparsa realizavam cobranças de motoristas que usavam veículos irregulares.



Segundo a denúncia do Ministério Público, os policiais se valiam do cargo e aproveitavam para fazer ameaças ou restrição de liberdade das vítimas. Quem não cumpria as ordens, recebia voz de prisão. Além disse, eles aproveitavam do aparato funcional, entre viaturas e armas, para praticar os crimes.



Os policiais estiveram na delegacia entre os anos de 2015 e 2017. A denúncia foi feita, em 2017, por um informante, através de delação premiada. Em junho do mesmo ano, o denunciante foi assassinado em circunstâncias ainda não esclarecidas.



A justiça do Rio expediu mandados de prisão contra os policiais civis Rogério Teixeira de Aguiar, Joel Tonassi de Oliveira, Vladimir Machado, Vinicius Lando Forni ('Gaúcho''), Leonardo Alexandre Silvano de Andrade e contra o civil Carlos Augustus Lima da Cruz Junior.



Além disso, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços.