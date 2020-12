MP recomenda a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais do Rio Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 09:43 | Atualizado 03/12/2020 13:14

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) publicou, na última terça-feira, uma recomendação para que a Secretária Municipal de Educação suspenda as atividades presenciais nas unidades de ensino da rede municipal. O pedido acontece dois dias após a UFRJ emitir uma nota técnica alertando para a explosão de coronavírus no Brasil, especialmente na cidade do Rio

O MP pede a suspensão das aulas até que seja expedida a devida autorização, baseada em evidências científicas, por autoridade médica e/ou sanitária, no sentido de que é possível a retomada de realização das referidas atividades presenciais de forma segura.

As aulas foram suspensas no início de março como uma das ações do governo do estado para prevenir o contágio pela Covid-19.

Aumento expressivo dos casos

O município teve um excesso de óbitos de 27 mil desde abril, comparado à média dos anos anteriores no mesmo período - sendo 13 mil causados pela covid-19 e outros 14 mil ligados a outras doenças, como câncer e diabete, confirmando a precariedade do atendimento geral.