Rio – Desde as primeiras horas desta quinta-feira (3) a Polícia Militar realiza uma série de operações em comunidades da Zona Norte do Rio.Nos complexos do Chapadão e Pedreira, equipes reforçam o policiamento para inibir o roubo de cargas na região dos bairros Pavuna, Costa Barros e Anchieta.Para dificultar a entrada dos policiais, traficantes atearam fogo em barricadas nos principais acessos das comunidades.A circulação de ônibus foi interrompida por mais de uma hora. Moradores relataram intenso confronto logo pela manhã.Na quarta-feira (2), moradores do Conjunto Habitacional Village da Pavuna, que fica na entrada do Chapadão, ficaram no meio do fogo cruzado durante um confronto entre policiais militares e traficantes.Um homem foi baleado e morto. Questionada, a PM não deu detalhes sobre a ocorrência.Moradores registraram o confronto através dos celulares e divulgaram nas redes sociais. Em uma das imagens, aparece um policial militar ao lado da vítima e de uma mulher, que aparentemente está desesperada.Segundo a assessoria da corporação, a PM realiza operação na Penha. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno realizam uma ação de varredura na região. Não há registro de prisões ou apreensões.