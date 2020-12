Prefeito de Nilópolis, Farid Abrão (PTB) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 15:06

Rio - O prefeito de Nilópolis, na Baixada Fluminense, Farid Abrão (PTB), de 76 anos, contraiu a covid-19 e está internado desde a última segunda-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D´Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Apesar de ter piorado na terça e precisar ser sedado e entubado, o quadro do político é, no momento, estável.

Farid Abrão, que é irmão do patrono da escola de samba da Beija-Flor, Aniz Abraão David, já presidiu a agremiação por 18 anos e, recentemente, atuou na campanha política de seu sobrinho, Abrão David Neto (PL), eleito pela população de Nilópolis para assumir a prefeitura do município em janeiro de 2021.