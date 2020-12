População poderá receber informes meteorológicos, hidrológicos e geológicos por Whatsapp e Telegram Divulgação

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) vai ampliar o serviço de alerta de risco de desastres por mensagem de celular. A partir desta quinta-feira, avisos e informativos meteorológicos, hidrológicos e geológicos também serão divulgados gratuitamente para a população via Whatsapp e Telegram. O Rio de Janeiro é, mais uma vez, pioneiro em ferramenta de prevenção. Em 2014, o governo estadual implantou este tipo de comunicação via SMS e, agora, inova por meio de aplicativos de mensagem instantânea.



De acordo com o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, os novos canais serão complementares às informações já enviadas atualmente.



"A iniciativa tem como objetivo aumentar a cobertura dos anúncios. Hoje, contamos com 1,4 milhão de cadastros no SMS. Quanto mais pessoas alcançadas, maior e mais rápida é a resposta a fim de evitar tragédias", explicou o oficial.





Cadastramento gratuito:



Whatsapp: Basta enviar uma mensagem para (21) 98596-9152 e seguir as instruções.



Telegram: A adesão é feita por meio do link: t.me/monitoramentocemadenrj



Já no primeiro contato, o cidadão receberá uma resposta automática solicitando o registro de dados básicos, como nome, telefone e município. As informações são importantes para personalizar os alertas, que serão enviados de acordo com a região de interesse/residência - explicou o diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), tenente-coronel Anthony Barreda.