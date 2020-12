Enorê Rodrigues, 71, foi para a casa de praia em busca de água Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Beatriz Perez

Rio - Os moradores de um condomínio no Méier, Zona Norte do Rio, estão mobilizados para driblar a falta d'água que atinge o prédio na Travessa Teixeira, no bairro, desde o último dia 25. As contas da concessionária, no entanto, não param de chegar. Até mesmo a fatura que vence em fevereiro já foi entregue. O leitor Enorê Rodrigues denunciou a situação ao Dia, que esteve no prédio na manhã desta quinta-feira.

O problema no fornecimento de água, consequência de uma falha na bomba na Elevatória do Lameirão, atingiu cerca de 26 localidades nesta quinta-feira, segundo a Cedae. A estimativa é que na sexta-feira esse número salte para mais de 40. Confira relação de bairros afetados no fim deste texto.

Os condôminos do Méier precisaram contratar dois caminhões-pipa na última semana e pedirão mais um. Síndico do prédio, Domingos José da Silva diz que inicialmente tentou chamar o caminhão de abastecimento da Cedae, mas até agora a água não foi entregue. O gasto na compra de água foi de mil reais.

"Desde o dia 25 estamos sem água. Essa noite voltou a cair um filete e parou. Vou precisar contratar um terceiro caminhão-pipa. É um transtorno. Temos preocupação porque há duas pessoas acamadas que necessitam de tratamento delicado no prédio, muitos idosos. Pedi o caminhão da Cedae, que me deu prazo de 5 dias para chegar e até agora, nada", conta Domingos José no sétimo dia de espera.

Para fugir da falta d'água, Enorê Rodrigues, 71, levou a família para a casa de praia em Itaipuaçú, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. "É ótimo ter uma casa de veraneio para ir quando quiser, mas não assim, por necessidade", comenta. O aposentado, que é operado no coração e aguarda em uma fila a realização de uma cirurgia de catarata, retornou na tarde de ontem ao Méier ao ser informado que água voltara, mas já recebeu a notícia que o problema persiste.

"Sou cardiopata operado, diabético e hipertenso. Imagina eu ficar em um prédio sem água? Tenho uma neta de 4 anos e não tinha o que fazer aqui a não ser procurar uma alternativa que não me privasse do direito da água", conta.

Irritados, os moradores estudam processar a concessionária por danos morais. "Eles nunca repassam desconto para a gente. No início do ano gastamos muito dinheiro com água mineral, por conta da geosmina. Agora, com caminhão-pipa e comprando água na rua. Não tem a menor condição" critica a aposentada Marlene Resende.

Em Realengo, Zona Oeste do Rio, a cozinheira Maria de Jesus vive a aflição de depender da água para tirar o sustento da família, além das necessidades básicas da casa. A maranhense precisou fechar o restaurante durante a pandemia e estava obtendo renda com a venda de quentinhas de comidas nordestinas para o amplo leque de clientes. Ela conta que após seu caso repercutir na imprensa , um carro da Cedae foi à sua casa na quarta-feira e prometeu o abastecimento de água. Mas ela não obteve mais notícias da promessa.

"Caiu um pouco de água aqui na minha casa nesta madrugada. Deu para lavar metade da louça. Eu preciso de água para trabalhar. Estamos cheios de contas para pagar. A esperança veio quando caiu água na torneira por volta das 3h. Mas durou pouco. A gente não dorme direito porque a gente fica olhando se está caindo água", conta a cozinheira que vive com o marido, dois filhos de 9 e 11 anos, uma filha de 30 deficiente auditiva e visual, e a neta de quatro anos.

Procurada, a Cedae não atendeu à reportagem até a publicação deste texto.

Cedae prevê normalização para dia 20

O problema no fornecimento de água é consequência de uma falha na bomba na Elevatória do Lameirão. A Cedae pede aos moradores do Rio de Janeiro e de Nilópolis que economizem água. Os reparos que estão em andamento na Elevatória do Lameirão permitirão que a unidade volte a operar com 100% de sua capacidade até o dia 20/12. A elevatória está operando com 75% de sua capacidade, o que reduz o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro e Nilópolis.



A companhia anunciou as seguintes medidas para reduzir os transtornos:



- Realização de ações operacionais (como “manobras no sistema”) para redirecionar e equilibrar a distribuição de água nas redes de abastecimento durante o serviço no Lameirão;

- Atendimento prioritário para hospitais e outros serviços essenciais por meio de carros-pipa;

- Disponibilização de carros-pipa para atendimento;

- Criação de gabinete de crise para acompanhamento das ações e tomada de decisões.



Um mapa também está sendo divulgado no site da Cedae com as áreas mais impactadas com a redução do abastecimento.

Confira previsão de bairro afetados na sexta-feira:

1. Anchieta

2. Acaria

3. Parque Columbia

4. Pavuna

5. Coelho Neto

6. Colégio

7. Parada de Lucas

8. Cordovil

9. Vista Alegre

10. Irajá

11. Vila Kosmos

12. Vicente de Carvalho

13. Jardim América

14. Guadalupe

15. Costa Barros

16. São João de Meriti

17. Nilópolis

18. Mesquita

19. Campo Grande

20. Inhoaíba

21. Cosmos

22. Paciência

23. Santa Cruz

24. Sepetiba

25. Pedra de Guaratiba

26. Bangu

27. Joá

28. Itanhangá

29. Barra da Tijuca

30. Cidade de Deus

31. Camorim

32. Vargem Pequena

33. Vargem Grande

34. Recreio dos Bandeirantes

35. Grumari

36. Jacarepaguá

37. Anil

38. Gardênia Azul

39. Freguesia

40. Pechincha

41. Taquara

42. Tanque

43. Praça Seca