Publicado 03/12/2020 15:47 | Atualizado 03/12/2020 16:41

Rio - Um homem sem identificação foi morto a facadas, na tarde desta quinta-feira, em frente à bilheteria de uma das estações de trem mais movimentadas do Rio de Janeiro. O crime brutal aconteceu no acesso à estação de Madureira, Zona Norte, e causou pânico aos passageiros que circulavam na região, segundo relatos enviados ao WhatsApp do DIA (98762-8248). De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 12h26 para o socorro, o rapaz, de aproximadamente 20 anos, já estava sem vida no local.

Conforme testemunhas, o homem teria se envolvido em uma briga com um usuário de drogas, que o esfaqueou e fugiu. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o corpo do jovem aparece no chão envolto em uma poça de sangue.

De acordo com a Supervia, o acesso da estação Madureira próximo ao calçadão encontra-se fechado, em função da ocorrência, em frente à bilheteria, do lado de fora da estação. Assim como o Corpo de Bombeiros, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também foi acionado. A estação segue em funcionamento e os clientes podem acessá-la pela entrada próxima ao viaduto Negrão de Lima e à estação do BRT. A circulação de trens é regular em todos os ramais.

Em nota, a concessionária lamentou que, "a exemplo do que ocorre em todo o estado do Rio, o sistema ferroviário, do qual dependem milhares de passageiros, registre episódios de violência como esse". A empresa ressaltou que, "de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública é uma atribuição do Governo do Estado. Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia e acionam os órgãos responsáveis sempre que necessário".

Procuradas, as polícias Militar e Civil ainda não retornaram às demandas da reportagem.