Por O Dia

Publicado 03/12/2020 17:56

Rio - A Defensoria Pública do Rio, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), oficiou novamente a Cedae com prazo de 24 horas para que sejam prestadas novas informações, mais claras, quanto ao rodízio efetuado, além do motivo de algumas localidades que não se encontram na área afetada continuarem sem o fornecimento do serviço por prazo superior ao razoável.

O órgão diz que está acompanhando os resultados do plano de manobra informado pela Cedae, executado ao longo desta semana, para avaliar se seus resultados realmente trouxeram efetividade ou se as interrupções persistem como na semana anterior.

A concessionária também foi questionada quanto as medidas compensatórias e de ressarcimento pelos impactos ocasionados ao consumidor. "Aguardamos que tais informações sejam prestadas com a maior brevidade possível para que possamos avaliar os próximos passos na tutela do usuário que aguarda um serviço contínuo e adequado", diz a Defensoria em nota.

A Cedae informou que prestará as informações solicitadas no prazo estabelecido. "Vale ressaltar que a Companhia já vem mantendo contato frequente com a Defensoria Pública por meio do gabinete de crise, prestando informações sobre a manutenção na Elevatória do Lameirão e as medidas adotadas para minimizar seu impacto sobre o abastecimento", disse a empresa, em nota.