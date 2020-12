Por O Dia

Condomínios residenciais localizados no entorno do Canal do Marapendi, na Barra da Tijuca, foram o alvo de uma operação deflagrada, na última quarta-feira, pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A ação contou com o apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e foi desencadeada com o objetivo de checar despejo irregular de efluentes nos ecossistemas lagunares do bairro, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro.

A equipe vistoriou seis condomínios situados nas proximidades do Canal do Marapendi. Os técnicos do Inea coletaram amostras de água na saída das Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) desses empreendimentos, e os resultados devem ficar prontos em 15 dias. O objetivo é analisar se os efluentes recebem o devido tratamento antes de serem lançados no canal.

Durante a operação, o síndico de um dos condomínios visitados pela fiscalização foi autuado por despejo ilegal de resíduos no Canal do Marapendi, e um outro foi notificado para efetuar a adequação da ETE em conformidade com a legislação ambiental. Uma pessoa foi conduzida à 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, onde prestou esclarecimentos.