Rio - Criminosos explodiram os caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Lote XV, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (4). A agência fica ao lado de uma cabine da Polícia Militar. Agentes do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) isolaram a região por conta do risco da explosão de uma bomba deixada para trás pelos criminosos.



Na fuga, os criminosos jogaram pregos no chão e incendiaram três carros. Um motorista que levava a mulher para o hospital em uma Kombi chegou a ficar com as mãos feridas por causa do fogo. "Uns cinco meliantes chegaram, um já desceu com a garrafa gritando: ‘atravessa o carro! Vou atirar, vou te matar, vou matar sua família, desce, desce do carro’. Eu falei: ‘vou tirar minha família’ e ele começou a jogar gasolina”, disse o homem à TV Globo.

A Estrada Manoel de Sá ficou bloqueada e dificultou a chegada dos policiais. Um assaltante foi preso após uma troca de tiros com a PM. Os criminosos fugiram para o bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.

Em nota, a Polícia Militar explicou que "na madrugada desta sexta-feira, policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo) estavam em patrulhamento quando se depararam com indivíduos armados e um estabelecimento bancário danificado no bairro Lote XV, no município de Belford Roxo. Eles atiraram contra os policiais, que reagiram. Um criminoso foi detido e os outros conseguiram fugir. Na fuga, objetos pontiagudos foram espalhados pelas vias dificultando o deslocamento de viaturas. A área da agência está isolada e a perícia foi acionada. A ocorrência está em andamento".

Ainda segundo a PM, a cabine ao lado da agência é usado por policiais do programa de segurança Belford Roxo Presente e funciona das 6h até as 22h.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado. O quartel da região, recebeu a informação de uma ocorrência de incêndio por volta das 4h.



Não há informações do valor levado pelos assaltantes.