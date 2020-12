O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou mais quatro nomes, nesta sexta-feira (4), que vão comandar secretarias municipais e outras áreas de seu futuro governo. Aline Cavalcante / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 04/12/2020 12:52 | Atualizado 04/12/2020 17:11

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou mais quatro nomes, nesta sexta-feira (4), que vão comandar secretarias municipais e outras áreas de seu futuro governo. O deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB) vai assumir a Secretaria de Educação. Já a Secretaria de Infraestrutura ficará a cargo de Kátia Souza. Raphael Lima será o subprefeito da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e Bruno Ramos ficará com a chefia executiva do Centro de Operações.

"Vamos continuar avançando e ao longo da próxima semana anunciaremos outros nomes e esperamos concluir nosso quadro. Mas já definimos secretarias importantes e já começamos a trabalhar, a dialogar e a apresentar propostas", disse Eduardo Paes.

Publicidade

Aos 27 anos, Ferreirinha está no primeiro mandato e participou ativamente do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC). O deputado é conhecido nos bastidores como uma das promessas da nova geração e sua principal bandeira é a Educação. Nascido em São Gonçalo, na Região Metropolitana da capital fluminense, o deputado é formado em Harvard em Economia e Ciência Política. Para contratar os oito assessores de seu gabinete, Ferreirinha realizou um concurso, o que não é comum. No total, foram 4.935 inscritos.

"Renan vem para o governo sem nenhuma indicação política, mas sim por suas qualidades e talento. Ferreirinha vem de São Gonçalo, e aliás ressalto, que darei ênfase à região metropolitana no meu governo. Tenho certeza que São Gonçalo terá muito orgulho desse filho de sua terra. Educação é um enorme desafio, principalmente mediante à pandemia, mas com a capacidade do Renan teremos muitos resultados, acho que seremos referência mundial. A Educação no mundo mudou, é tecnológica, e daremos este salto", disse o prefeito eleito.

Publicidade

Kátia Souza é servidora pública e formada em engenheira. Paes explicou que ela vai ser responsável pela Secretaria de Infraestrutura em um formato diferente do que é hoje.

"Ela vai cuidar da Infraestrutura das obras na cidade. Minha relação com a Kátia não é pessoal, nem política. A conheci pessoalmente ontem e a convidei para ser secretária através do programa Líderes Cariocas (iniciativa que seleciona servidores com perfil, mas também com ambição positiva de liderança para assumirem as posições de maior impacto)".

Publicidade

Raphael Lima é servidor estadual, já trabalhou na administração regional do Recreio durante o governo de César Maia e foi da Juventude do Democratas.

"Raphael é da minha integral confiança e vai cuidar do meu segundo coração (na quinta-feira ele se referiu à Jacarepaguá como seu segundo coração), onde eu comecei minha carreira há 20 anos. Tosos os subprefeitos serão pessoas diretamente ligadas a mim", garantiu Paes.

Publicidade

Bruno Ramos também é um velho conhecido de Paes. Ele tem no currículo a subprefeitura da Zona Sul na antiga gestão do prefeito eleito.

"Bruno assume uma função muito importante pra mim em um lugar que é aonde a gente toma decisões. Eu valorizo aquele espaço e o Bruno é uma pessoa que conhece a operação e a realidade da cidade", finalizou Eduardo Paes.

Publicidade

Na manhã desta quinta-feira (3), Paes apresentou cinco secretários. Washington Fajardo para o Planejamento Urbano; Maína Celidonio, na Secretaria de Transporte; Joyce Trindade na Secretaria da Mulher; Laura Carneiro na Ação Social; Guilherme Schleder na pasta do Esporte e Talita Galhardo, na subprefeitura de Jacarepaguá.