Prefeito Marcelo Crivella e o Governador em exercício Cláudio Castro em coletiva nesta sexta-feira

Por Yuri Eiras

Publicado 04/12/2020 13:16 | Atualizado 04/12/2020 18:50

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o governador em exercício, Cláudio Castro, anunciaram novas medidas para conter o avanço dos casos de Covid-19 no estado. Os shoppings e centros comerciais do Rio serão autorizados a funcionar 24 horas por dia a partir desta sexta-feira, em decisão que será divulgada em edição extra do Diário Oficial. A justificativa dos governantes é evitar, assim, aglomerações nas compras de fim de ano.

"Para evitar superlotação nos transportes públicos, vamos autorizar o funcionamento 24 horas de shoppings centers e centros comerciais. O objetivo dessa medida é evitar que pessoas se aglomerem para comprar presentes de Natal. Todo mundo poderá comprar com calma", afirmou Crivella.

A segunda medida anunciada por Crivella foi suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais. O recuo já vale a partir de segunda-feira. "As escolas municipais, por decisão do Ministério Público e do Comitê Científico, nós estamos interrompendo", afirmou.



Governo anuncia abertura de centenas de novos leitos

A principal ação do governo para evitar o colapso do sistema de saúde será a ampliação de leitos de enfermaria e UTI em hospitais municipais, estaduais e federais (confira a lista abaixo). O governador em exercício afirmou que serão abertos 386 novos leitos pelo estado, 314 de UTI. Crivella anunciou a abertura de 220 leitos nas próximas três semanas: 170 em enfermarias e 50 em Unidades de Terapia Intensiva. "Serão 170 leitos de enfermaria que vamos abrir nos próximos 15 dias, e 50 leitos de UTI. Outra coisa importante é que, a partir da semana que vem, os tomógrafos que temos na cidade vão trabalhar 24 horas por dia".

Praias seguem liberadas: 'espero que chova', diz Crivella

Apesar da forte recomendação do Comitê Científico e da Fiocruz, a Prefeitura não anunciou nenhuma medida de restrição às praias. O prefeito Marcelo Crivella apenas recomendou que a população não vá e disse que conta com a previsão do tempo para evitar aglomerações na orla.

"Nós estamos recomendando às pessoas a não irem às praias para quem tem comorbidade. Espero que amanhã as previsões se concretizem e chova. Essas pessoas arriscam a vida de seus entes queridos. Reiteramos para que as pessoas não compareçam às praias", disse.



Perguntado sobre outras recomendações de órgãos e instituições de restringir a circulação, como diminuir o horário de bares e restaurantes, o governador em exercício Cláudio Castro garantiu que apenas a fiscalização e a ampliação de leitos são suficientes para conter o avanço da Covid.



"Temos medidas de isolamento atualmente, e corrigimos nossa fiscalização. O que nós entendemos é que essas medidas, bem fiscalizadas, junto com a ampliação de leitos, são suficientes", afirmou Castro.

Prefeitura e governo do Estado já vinham recebendo pressão de instituições que identificaram o aumento de casos, como a UFRJ e a Fiocruz. A fundação chegou a falar em possível "colapso" na rede pública de saúde, caso o município não tomasse medidas mais enérgicas. Na quarta-feira, em reunião com o Comitê Científico, a Prefeitura recebeu relatos preocupantes de donos de redes particulares. Alguns disseram que a taxa de internação por Covid-19 já é semelhante aos meses de abril e maio.



Réveillon



O governador em exercício Cláudio Castro anunciou restrição no horário de funcionamento do metrô para a noite de Ano Novo. "Hoje eu autorizei que o metrô só funcione até as 20h no dia do Réveillon para que a gente impeça as pessoas de irem à praia. As festas que me procuraram para autorização são sem público, para serem televisionadas", anunciou o governador em exercício.

Hospitais federais e municipais do Rio que receberão novos leitos:



Hospital do Andaraí - 15 leitos de UTI e 50 de enfermaria

Hospital de Campanha do Riocentro - 15 leitos de UTI

Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari - 24 leitos de UTI



Hospital Raul Sertã, em Friburgo - 10 leitos de UTI

Hospital Che Guevara, em Maricá - 20 leitos de UTI

Hospital São Vicente, em Bom Jesus de Itabapoana - 10 leitos de UTI

Hospital São José, em Duque de Caxias - 21 leitos de UTI



Hospitais estaduais do Rio que receberão novos leitos:



Hospital Estadual de Anchieta - 20 leitos de UTI até dia 18/12

Hospital Azevedo Lima, em Niterói - 14 leitos de UTI

Hospital João Batista Caffaro, em Itaboraí - 10 leitos de UTI

Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda - 20 leitos de UTI imediatos e outros 41 até dia 18/12

Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - 12 leitos de UTI

Hospital de Infectologia São Sebastião, no Santo Cristo - 9 leitos de UTI até 18/12

Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - 10 leitos de UTI e 16 de enfermaria imediatos, além de outros 16 leitos de UTI até dia 18/12

Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel - 15 leitos de UTI imediatos e outros 16 de UTI até o dia 18/12

Hospital S. Francisco de Assis da Providência de Deus, na Tijuca - 28 leitos de UTI até dia 18/12