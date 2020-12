Flordelis, em audiência na 3ª Vara Criminal de Niterói Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

04/12/2020

Rio – Uma das filhas adotivas da deputada federal Flordelis dos Santos foi levada para uma casa de acolhimento nesta quinta-feira. A medida foi autorizada pela Justiça depois que a garota, de 14 anos, teria se automutilado após uma briga com a mãe adotiva.

A informação foi confirmada pelo advogado da parlamentar, Anderson Rollemberg, durante a entrada da deputada no Fórum de Niterói para uma nova audiência do processo no qual é ré pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

"Foi uma apreensão injusta", alega o advogado.

Flordelis aproveitou a ocasião e também se pronunciou sobre o caso. "Absurdo tirar uma filha de uma mãe", disse antes de entrar na sala da audiência, afirmando ainda que a jovem teria sido vítima da agressão "de uma pessoa", sem entrar em detalhes sobre a identidade de quem seria.

No último domingo, a deputada federal escreveu uma postagem nas redes sociais afirmando que a filha "foi internada pra tratar de problemas emocionais causados por mentiras” que a família tem recebido. A parlamentar afirma ainda que "injustiças e as acusações sem provas que estão sendo feitas" contra ela e que não vai "mais ficar de braços cruzados sendo acusada" e vendo os "filhos sofrerem".