Publicado 04/12/2020 17:18 | Atualizado 04/12/2020 17:55

Rio - Uma tentativa de assalto, que aconteceu na tarde desta sexta-feira em uma unidade da loja Casa & Vídeo, em Mesquita, na Baixada Fluminense, terminou com três pessoas baleadas. Entre as vítimas está um policial militar, lotado do 20ºBPM (Mesquita), identificado como Derinalto Cardoso dos Santos, de 34 anos, que foi atingido por um disparo na cabeça após tentar impedir a ação dos criminosos, que teriam entrado no estabelecimento para roubar celulares. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e seu estado de saúde é considerado muito grave. As outras duas pessoas feridas, que não foram identificadas, passam bem.

Imagens de câmeras de segurança da loja mostram o momento em que o policial é atingido. Um dos criminosos aparece de blusa branca com uma arma na mão e chega por trás de Cardoso efetuando um disparo de curta distância em sua cabeça.

Há ainda informações de que outros criminosos, que também participaram da tentativa de assalto, fugiram em um carro da Prefeitura de Mesquita, levando reféns. Procurada, a Polícia Militar informou que as pessoas foram liberadas e o veículo abandonado pelos criminosos, na Av. Brasil, altura de Realengo. A ocorrência está em andamento para localizar e prender os bandidos.

PM atingido mandava mensagens motivacionais

O PM, que era ativo na internet, postava frases motivacionais para colegas da corporação. Em um vídeo, o agente cita a morte de um companheiro de farda, que aconteceu no dia 2 de outubro, e diz que quando escolheu a profissão, sabia de todos os riscos. "Sabemos dos riscos, mas quando entramos na Polícia Militar, nós juramos sacrificar nossas vidas em defesa da sociedade, na defesa de cidadãos que não nos conhecem. Estamos de luto, mas continuamos na luta", diz um trecho da mensagem publicada por ele.

