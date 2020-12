Renovação de matrícula na rede estadual começou nesta quarta-feira Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:20



Rio - Na meia noite desta quinta-feira (3), a rede estadual de ensino encerrou o período de renovação de matrículas dos alunos da rede com destaque para os números de 2020: foram 503.422 alunos inscritos pelo site do governo , um registro de 69.147 a mais que em 2019 e um recorde nos últimos cinco anos. A opção online para renovação foi criada este ano para garantir segurança por conta da pandemia, além do conforto e rapidez no processo.

Parte do sucesso da adesão de alunos ao sistema se deu pela campanha informativa e motivacional dirigida aos estudantes, que está sendo veiculada em diversas mídias desde a última semana. Com o mote Bora Estudar, Bora Matricular, as peças possuem linguagem jovem, informando prazos e ressaltando a importância da não interrupção dos estudos para um futuro promissor. Além disso, o trabalho de busca ativa realizada por gestores escolares, professores, representantes de grêmios e pela comunidade escolar também foi decisivo para chamar os alunos para o próximo ano letivo.



Publicidade

"Em um 2020 atípico e cheio de desafios, ficamos otimistas com o número de alunos que renovaram seu vínculo com a escola. O interesse demonstrado sinaliza que estamos no caminho certo para que nossos jovens prossigam com seus estudos. Fica o meu reconhecimento pelo trabalho de todos os educadores que não têm poupado esforços nessa busca ativa, que será contínua. Com transparência e ações planejadas, não deixaremos nenhum aluno fora da escola", afirma o secretário de Educação, Comte Bittencourt.



Para os estudantes que desejam mudar de escola ou ingressar na rede do estado, o período de pré-matrícula está aberto até o dia 22 de dezembro.