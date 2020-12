Hospital Federal da Lagoa fará mutirão de cirurgias de câncer de pele Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 04/12/2020

Rio - O Hospital Federal da Lagoa (HFL) realiza, neste sábado (05), um mutirão de cirurgias de câncer de pele. A equipe vai trabalhar no final de semana para ajudar a reduzir a fila do Sistema de Regulação. De acordo com o chefe do Serviço de Dermatologia do HFL, João Avelleira, serão utilizadas várias salas para manter o distanciamento social.



“O câncer de pele nos permite ter total visão da lesão, diferente dos outros tipos de câncer que dependem de exames mais complexos. Com isso, temos a possibilidade de realizar um tratamento bem precoce”, explicou o dermatologista.



De acordo com Avelleira, o projeto inicial era operar mais de 100 pacientes. Entretanto, devido à pandemia, serão realizados 50 procedimentos neste sábado, todos em ambulatório e respeitando as precauções sanitárias. A equipe terá 20 profissionais, dos quais nove são médicos.