Por Karina Fernandes

Publicado 07/12/2020 00:00 | Atualizado 07/12/2020 15:53

Um mundo mágico, cor de rosa, com muitos ursinhos, bibelôs e doçura que não acaba mais. Essa é a proposta da Candy's Brigaderia, que será inaugurada, amanhã, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. O espaço colorido vai comercializar doces gourmets, com o diferencial de também servir como espaço para fotografias e eventos. A ideia inovadora é da dupla de amigos, os empresários Tatiane Sá, de 40 anos, e Júnior Mota, de 37. E, detalhe, eles são pais de meninas — ela tem duas e ele, uma.

"O Rio é lindo, acolhedor e tropical. Uma cidade iluminada, mágica! E os doces têm muito disso, são iluminados e mágicos. Quem é que não olha para mesa repleta de doces e não se encanta com a magia deles? Não à toa estão presentes em muitos filmes. A nossa ideia é oferecer um local para os clientes degustarem as delícias e ser referência para um estúdio. É inovador, pioneiro. É incrível abrir um espaço para servir de estúdio e ao mesmo tempo, comemorar com seus amigos e familiares", afirma Tatiane.

A nova loja vai ter uma infinidade de doces goumet, preparados na hora, todos artesanalmente. Além dos brigadeiros, brownies, churros, waffle e pudins, o espaço vai contar com um carro-chefe pra lá de saboroso: "É o Candy's Gateau, uma taça deliciosa com brigadeiros gourmet. Temos certeza que farão toda a diferença na nossa Candy's Brigaderia. Mas os doces gourmet tradicionais estarão em nosso cardápio, sempre", avisa Junior.

Os clientes vão chegar e aproveitar as guloseimas, mas também haverá espaço para comemorações e até sessões de fotos: "Reservamos o local para o cliente pelo período de 1, 2 ou 3 horas, ficando exclusivamente para eles, podendo escolher os doces de nosso cardápio para fazer parte das fotos. Vão fotografar com as delícias e degustarem tudo. É um local perfeito para os chás de Bebê e Revelação, mesversários, dia especial com as amigas, um dia de princesa diferente etc. Muita coisa legal. Abriremos para diversos ensaios fotográficos de adultos, casamentos...tudo! Para todo mundo que quiser se encantar com a magia de nossos doces. A decoração está encantadora", baba Tatiane.

E, mesmo sendo a primeira loja da dupla, já estão pensando no futuro.

"É desafiador, porém estamos certos que será lindo. Escolhemos iniciar na Barra, mas já estamos de olho em pontos no Leblon e Ipanema. Dando tudo certo, vamos buscar a expansão na Cidade Maravilhosa. Já tivemos até procura para virar franquia. Olha como será incrível poder encontrar uma Candy's Brigaderia em todo canto da cidade e desse país. A vida merece ser doce, ser linda e ser assim, tão deliciosa como nossos doces", completa a empresária.

Para saber mais sobre a brigaderia, que ficará no Shopping Downtown (bloco 16, loja 104), basta seguir a loja nas redes sociais: @brigaderiacandys.