Unidade do Detran na Barra da Tijuca Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 05:00

Rio - O Detran.RJ vai ampliar, a partir desta segunda-feira (7), o horário de funcionamento do posto de habilitação da Barra da Tijuca, localizado no Shopping Aerotown, na Zona Oeste do Rio. O atendimento, que era das 8h às 17h, agora irá até as 21h, com agendamento prévio para evitar aglomerações. Com a ampliação, o departamento aumentará em até 40% a capacidade de atendimento da unidade. Esse é o primeiro passo para o plano de ampliar o horário de atendimento em mais postos no estado, visando reduzir o represamento de serviços durante a pandemia do novo coronavírus.



Desde que o presidente Adolfo Konder assumiu, no início de outubro, o departamento também ampliou o horário de funcionamento dos postos de vistoria e vem realizando mutirões nos fins de semana para diminuir a demanda represada. "Estamos tomando medidas para compensar o período em que as unidades tiveram que ser fechadas para preservar a vida de usuários e funcionários. Não mediremos esforços para disponibilizar, de forma responsável, o maior número de vagas à população fluminense", explicou Adolfo Konder, destacando que o plano é ampliar os horários em mais postos.

Publicidade

"Temos a demanda normal, que já é grande, e a que ficou represada. Ampliar o horário de atendimento em unidades vai ajudar a escoar. Por isso, vamos fazer esse teste na Barra para medir os resultados, avaliar o efeito e ver a viabilidade de ampliar o atendimento em mais postos. Sempre com segurança para os clientes", completou o presidente.



Os serviços disponibilizados pelo Detran.RJ podem ser agendados pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.



Publicidade

O departamento reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.