Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis), com apoio da Polícia Militar, prenderam, na manhã desta sexta-feira, um casal suspeito de ter participado do assassinato de Iago de Araújo Pegoraro, no dia 3 de novembro deste ano, no bairro Taquara, em Petrópolis. Segundo as investigações, o crime foi motivado por dívida de drogas.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em casa quando, por volta das 20h30, recebeu uma ligação dizendo para buscar uma quantia em dinheiro referente à dívida de drogas. Após a ligação, o jovem saiu da residência e familiares ouviram três tiros. Em seguida, encontram Iago caído ao chão.



As investigações revelaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia "perdido" uma carga da facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na região. Com isso, ficou em dívida e passou a integrar um grupo rival. Ainda segundo a delegacia, um terceiro comparsa, ainda não identificado, é procurado por participação no crime.