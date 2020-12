Por O Dia

Publicado 07/12/2020 00:00 | Atualizado 07/12/2020 15:52

Um bosque pouco utilizado, passa a ser um novo cenário de incentivo às atividades ao ar livre para os moradores do Condomínio Barra Sul. O local havia deixado de ser usado há algum tempo, ainda mais com o período da pandemia e, agora, foi repensado para valorizar e incentivar a ocupação ordenada do espaço com atividades esportivas e de lazer. O local, também é aberto para os condomínios vizinhos.

Com pista para caminhada, a área possui um lindo ambiente verde, com preservação ambiental significativa. Conta também com campo de futebol, aparelhos de ginástica, em um ambiente ideal para vivências ao ar livre. Tombado pelo município, o local ainda precisa ser explorado, como área de lazer, pelos condôminos.

De acordo com Bruno Queiroz, Síndico Geral do Condomínio Barra Sul, ainda tem muitos moradores que não conhecem o espaço, e muito menos sabem que faz parte do condomínio.

"Começamos a revitalizar e cuidar do local com carinho. Queremos que os moradores possam conhecer e fazer uso dessa área, despertando interesse dos cerca de 5 mil moradores do condomínio e dos mais de 15 mil moradores das áreas vizinhas. O Rio de Janeiro possui muitos cantinhos a serem explorados e o nosso condomínio também tem esse privilégio", comenta.

Para incentivar ainda mais, Bruno convidou a Rio Ecoesporte, referência em atividades esportivas na natureza e, juntos, estão oferecendo treinamento funcional, caminhada e corrida, com orientação profissional, e escolinha de futebol, desde 16 de novembro.

Sergio Tavares, professor de educação física e gestor da Rio Ecoesporte, celebra a nova parceria. Para ele, é importante incentivar a prática de esportes, ainda mais em tempos de pandemia. E essa é uma oportunidade para somar com os moradores do entorno.

"Quando soube deste local, cheio de potencial, achei maravilhoso. Que possamos somar para uma prática de esportes mais consciente, em mais uma área especial da cidade", diz.

O bosque funciona de segunda-feira à domingo, das 7h às 21h. As atividades esportivas, orientação para corrida e caminhada, treinamento funcional e futebol acontecem às segundas, quartas e sextas, das 9h às 11h. Já a Escolinha de Futebol, às segundas, quartas e sextas, das 10h às 11h.