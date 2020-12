Por O Dia

Publicado 07/12/2020 00:00 | Atualizado 07/12/2020 15:51

Um trio nascido em Campo Grande vem ganhando destaque e é um dos nomes fortes do Rap. A Banca 021, formada por Ursoleone, GB e Porto, lançou, recentemente, o álbum Lírios São Deusas, que tem uma pitada de MPB, em todas as plataformas digitais. O projeto conta também com um curta no Youtube: Menina Poeta. Todos os trabalhos dos meninos podem ser conferidos no canal que leva o nome do grupo.

Porto conta de onde veio a inspiração para a canção que ganhou o clipe, que conta com participação de Joca e Kalebe: "Sentimento, saudade e desejo que não passa, em meio ao caos que jamais tínhamos imaginado viver nessa vida. Sem o ir e vir, observando a vida da janela, escrevendo e pensando: 'Quando finalmente eu vou poder te ver, Menina Poeta?'."

Com oito faixas inéditas, o álbum Lírios São Deusas traz as raízes do Brasil de forma única. As canções são repletas de conteúdo, sentimento, melodias sofisticadas, instrumental de qualidade, que vai muito além da música.

A Banca 021, que participou da última edição do Rock in Rio, no palco Supernova, conquistou um público fiel na faixa Libra, que ultrapassa 20 milhões de visualizações do clipe no YouTube e 14.4 milhões de execuções no Spotify.

O novo álbum dos meninos nasceu da necessidade de tentar entender e desabafar a loucura que tem sido o ano de 2020, desde a propagação em massa da Covid-19. Um turbilhão de perguntas sem respostas, um violão e uma janela para olhar o mundo.

"Um pouco depois do início da pandemia resolvemos ir pra casa de nossas mães em Campo Grande, bairro onde crescemos, para ficar mais perto da família e dar o suporte necessário no primeiro estágio dessa loucura toda. Foi punk, nada fluía, nada acontecia. Os filmes, as séries e os livros não ajudavam em nada, nada distraia a cabeça, quem dirá compor. Até que surgiram as primeiras linhas, para nos mostrar mais uma vez que era a arte que ia nos puxar para cima de novo. A partir daí, com muita fé na 'Deusa', não paramos mais. Foram duas semanas escrevendo todos os dias dialogando via conferência de vídeo. Foi quando decidimos que era hora de nos unir de novo e ver o que seria dessas músicas. Ainda em Campo Grande, em um home studio improvisado na casa da mãe do GB, foi preciso poucos dias para montarmos o quebra-cabeça e ficar claro que tínhamos um álbum de quarentena bem na nossa frente", lembra Ursoleone.

Era hora de colocar em prática o que estava rascunhado e pronto para ganhar forma. "Por questões de segurança e conscientização, produzimos e gravamos tudo em casa (com exceção da bateria e baixo), assumindo a estética de como eram as coisas no início da banda, só que com muito mais maturidade e recursos, e dessa vez com o desafio de produzir toda parte musical e visual em um mês", explica GB.

Tudo em Lírios São Deusas foi pensado e planejado a dedo. A capa é a vista da janela do home studio do bairro onde os jovens foram criados. A ideia era que fosse uma imagem emblemática para este ano. "Já tínhamos a capa pronta na nossa frente antes de tudo. Foi só questão de entender os sinais, junto ao propósito de termos uma capa que daqui a 10 anos a gente olhe e represente realmente o que foi o ano confuso de 2020, o ano que mais vimos a vida passar da janela", completa Porto.

