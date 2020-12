Atendimentos serão feitos de forma online Redes da Maré / Divulgação

Por MH

Rio - A Defensoria Pública estadual (DPRJ) vai realizar, no próximo sábado, mais uma edição do projeto Defensoria Pública em Ação na Maré. O evento tem como objetivo garantir o acesso à justiça aos moradores do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Nesta edição, a iniciativa é levar atendimento de demandas das áreas cível e criminal, que serão levantadas pela equipe Redes da Maré e informadas previamente à DPRJ.



Os atendimentos, que serão realizados pela plataforma Google Meets, irão acontecer de maneira escalonada em três salas virtuais. Os interessados em participar do projeto devem buscar a Redes da Maré para fazer o pré-agendamento, através do WhatsApp 21-99924-6462, de segunda à sexta, das 13h às 17h, até esta segunda. Depois dessa data, os agendamentos serão direcionados para a próxima ação, em janeiro.

"Em um ano tão adverso como o de 2020, marcado por uma inédita pandemia, foi necessário que a Defensoria Pública se reinventasse para viabilizar a prestação de assistência jurídica à população do Complexo da Maré. Ficamos muito felizes de verificar que a soma de esforços de todos os colaboradores contribuiu para o resultado extremamente positivo do projeto no ano de 2020", destaca a coordenadora geral de programas institucionais da DPRJ e chefe de Gabinete, Carolina Anastácio.



Para 2021, já há várias datas confirmadas para o evento; são elas:

. 16 de janeiro

. 27 de fevereiro

. 20 de março

. 17 de abril

. 15 de maio

. 19 de junho

. 17 de julho

. 21 de agosto

. 18 de setembro

. 16 de outubro

. 27 de novembro

. 18 de dezembro



"Tem sido super importante adequar essa metodologia da Defensoria em Ação que acontecia presencialmente para o modelo remoto, a gente vem ampliando e qualificando os atendimentos junto com a Defensoria e as pessoas, de fato, estão conseguindo resolver suas questões. É fundamental ações como essa para a gente garantir, realmente, a aproximação entre o sistema de justiça dos moradores da favela da Maré", enfatiza a coordenadora da Redes da Maré, Lidiane Malanquini.