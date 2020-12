Detran reprodução internet

05/12/2020

Rio - O parcelamento de multas e débitos dos veículos já pode ser realizado junto a empresas credenciadas pelo Detran-RJ. A medida permite que o pagamento possa ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito. Além das multas e da taxa de licenciamento, outros débitos dos veículos também poderão ser parcelados nas mesmas condições, como o IPVA e o seguro Dpvat.

De acordo com o Detran-RJ, esta é mais uma alternativa para ajudar a população fluminense neste período de pandemia e também é um aperfeiçoamento nas formas de pagamento, já que os débitos podem ser pagos em cartões de débito e crédito. Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site do departamento, clicando aqui , e escolher uma das empresas disponíveis. Há, também, totens para fazer o parcelamento em algumas unidades do Detran, como na sede, na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro do Rio.

"Estamos atentos às necessidades da população e oferecer o parcelamento de débitos é uma forma de amenizar a situação financeira dos usuários", explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A operação chegou a ser feita no passado, mas havia sido suspensa há quase dois anos e vinha sendo discutida entre o Governo do Estado e o Detran para ampliar o leque de possibilidades de pagamento para os usuários. Já há empresas credenciadas junto ao Detran. Mais empresas interessadas em se cadastrar no Detran-RJ deverão estar devidamente homologadas junto ao Denatran.