Publicado 05/12/2020 15:32 | Atualizado 05/12/2020 15:42

Rio - A magia do Natal tomou conta do Bondinho Pão de Açúcar na manhã deste sábado. O tradicional Papai Noel da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, deixou o conforto de seu trenó e a velocidade de suas renas para fazer uma chegada triunfal a um dos parques mais visitados no mundo: às 10h30, de uma altura de aproximadamente 100 metros, ele desceu de rapel do bondinho entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca. O espetáculo fez parte da 33ª edição do famoso Sonho de Natal da cidade gaúcha.

Após demonstrar suas habilidades radicais, o Papai Noel seguiu para suas acomodações, instaladas no bonde de 1972, localizado no Morro da Urca, onde ficará até amanhã. O espaço, simulando o quarto do Bom Velhinho e seu local de home office, tem decoração natalina típica, como cortinas de camurça e iluminação vermelha, presentes e LEDs decorativos. Neste ano, para preservar a saúde de todos e seguir as medidas de segurança sanitária, o Papai Noel permanece isolado em seu quarto, mas a postos para interagir de longe. As 100 primeiras fotos oficiais com o Bom Velhinho puderam ser levadas impressas gratuitamente pelos visitantes hoje, assim como será amanhã. E para que os visitantes sintam a magia do Natal por mais tempo, toda a decoração natalina ficará disponível até o dia 14 de dezembro.A ação é realizada em parceria com a Prefeitura da Cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e marca a primeira vez do Bom Velhinho gaúcho na Cidade Maravilhosa. Nas edições anteriores do Sonho de Natal, ele descia da torre da Catedral de Pedra de Canela. Neste ano, as aparições deram espaço a chegadas triunfais em diferentes pontos icônicos do país.A abertura do Natal do Bondinho Pão de Açúcar ainda foi marcada por uma exposição de bonecos de Papai Noel de mais de três metros de altura. Os visitantes podem ver um Bom Velhinho gari, homenageando esses profissionais essenciais para a Cidade Maravilhosa, e um Noel apaixonado por futebol fazendo altinha, o clássico esporte do carioca, com roupas leves que são a cara do verão. A exibição é feita em parceria com o Rio Design Leblon, que espalha pela cidade grandes esculturas do protagonista do período natalino de um jeito bem diferente do habitual: longe das poltronas e roupas pesadas, com trajes adaptados ao clima carioca e praticando atividades físicas.O gerente de Marketing do Bondinho Pão de Açúcar, Marcelo Gomes, explicou que a campanha deste ano é ainda mais especial. "Trabalhamos para sempre oferecer uma experiência que encante e surpreenda o visitante. Com o momento delicado que estamos vivemos, nos preocupamos em trazer uma ação que inspirasse os melhores sentimentos do Natal: afeto, conexões e, principalmente, renovação e esperança", disse ele. "O Papai Noel é a personificação disso e não poderia faltar. Por isso, buscamos alternativas para proporcionar a tradicional interação, com toda a segurança e responsabilidade que o momento exige", completou.O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, comentou a parceria firmada com o parque para promover um Natal seguro a todos, sem perder a magia da época. "Como não podemos descer o Papai Noel todas as noites da Catedral conforme a nossa tradição, estamos levando para pontos estratégicos do país, a fim de transmitir uma mensagem de paz e de esperança a todos os brasileiros neste momento tão difícil para a humanidade. No Rio, escolhemos o Bondinho Pão de Açúcar para levar esse carinho e afeto aos cariocas", afirmou ele.A Campanha de Natal 2020 do Bondinho Pão de Açúcar é realizada de acordo com o rígido protocolo de prevenção e combate à Covid-19 adotado pelo parque.Serviço: Campanha de Natal 2020 Bondinho Pão de Açúcar• Interação com o público no Quarto do Papai Noel (Bonde de 1972): na Praça dos Bondes (Morro da Urca), das 11h às 18h no dia 5/12 e das 9h às 18h no dia 6/12.• Decoração natalina disponível até 14/12.• Ação gratuita, mediante compra de bilhete para visitar o parque.• Endereço: Avenida Pasteur, 520 - Urca.• Horário de funcionamento do parque: todos os dias, das 9h às 21h, com entrada de visitantes permitida até as 20h.• Para a visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site oficial ( www.bondinho.com.br). Crianças de até 5 anos não pagam ingresso.