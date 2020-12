Mais de 70 locais do Rio podem sofrer com falta d'água neste fim de semana Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 16:36

Rio - Mais de 70 localidades do Rio de Janeiro podem ficar sem abastecimento de água neste sábado e domingo, de acordo com o relatório da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae). O problema, que é causado por uma falha em uma bomba na Elevatória do Lameirão, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio, está comprometendo a vida de cerca de 1 milhão de pessoas.

A Cedae informou que está realizando um reparo emergencial na Elevatória do Lameirão, que, por conta disso, opera com 75% de sua capacidade, o que reduz o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro e Nilópolis. A companhia está empenhada em realizar os reparos da bomba até o Natal deste ano.

A concessionária passou a divulgar desde a última terça-feira um mapa com as regiões afetadas. Para minimizar o caos instalado na cidade, a Cedae está fazendo um rodízio de abastecimento nas regiões.

Confira a lista de locais afetados pela falta d’água neste fim de semana:



Sábado

Zona Norte: Tijuca, Camarista Meier, Rio Comprido, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Senador Camará, Riachuelo, Cascadura, Madureira, Ilha do Governador, São Francisco Xavier, Rocha, Sampaio, São Cristóvão, Benfica

Baixada Fluminense: Queimados, Nova Iguaçu, Japeri, Belford Roxo

Zona Central: Santa Teresa

Zona Oeste: Parte de Santa Cruz, Vila Valqueire, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Sepetiba, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Largo da Correia, Realengo, Jabour, Rio da Prata, Santíssimo, Senador Vasconcelos

Zona Sul: Parte de Copacabana, Laranjeiras

Domingo

Zona Norte: Camarista Meier, Rio Comprido, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Riachuelo, Cascadura, Madureira, Ilha do Governador, São Francisco Xavier (Tijuca), Rocha, Sampaio, Acari, Parque Columbia, Pavuna, Coelho Neto, Colégio, Parada de Lucas, Parte da Tijuca (Usina), Cordovil, Vista Alegre, Vila Kosmos, Irajá, Vicente de Carvalho, Jardim América, Guadalupe, Costa Barros, São Cristóvão, Benfica

Baixada: São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita

Zona Central: Santa Teresa

Zona Oeste: Santa Cruz, Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Realengo, Bangu

Zona Sul: Parte de Copacabana, Laranjeiras, Leme, Ipanema