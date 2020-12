Naturgy: Hospitais recebem respiradores e outros aparelhos para a segurança de profissionais de saúde que enfrentam a batalha da covid Estefan Radovicz

Por O Dia

Rio - A Naturgy, distribuidora de gás do estado do Rio de Janeiro, está apoiando o Projeto Inspire e doando 80 respiradores a hospitais para tratamento das vítimas de covid-19. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a USP - Universidade de São Paulo e a Marinha do Brasil. Os respiradores produzidos estão sendo destinados a hospitais de todo o país e os 80 respiradores produzidos com os recursos da Naturgy serão usados no Hospital da Marinha e no Adão Pereira Nunes, no Rio de Janeiro, e na Santa Casa de Sorocaba, em São Paulo.



O Projeto Inspire já investiu cerca de R$ 30 milhões na fabricação de respiradores para todo o Brasil. São mais de R$ 7 milhões provenientes de doações de empresas parceiras. Os respiradores produzidos pela Escola Politécnica da USP são equipamentos portáteis, de baixo custo e produzidos rapidamente, utilizando uma tecnologia 100% brasileira.



Desde o início da pandemia, a Naturgy trabalha para ajudar o país a enfrentar esse momento difícil. "Criamos uma corrente de solidariedade na empresa e envolvemos todos os funcionários no combate ao covid-19. Vamos superar esse momento contando com cada um dos profissionais dos serviços essenciais, com a ciência e também unindo esforços e recursos para garantir atendimento a todos e salvar vidas", diz Fernanda Amaral, diretora de Comunicação da Naturgy.



A Naturgy também está doando gás natural para quatro hospitais que recebem vítimas do coronavírus. As unidades serão abastecidas durante seis meses. Além disso, em parceria com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), a Naturgy realizou a doação de mais de 109 mil itens para a segurança de profissionais de saúde do Rio de Janeiro.