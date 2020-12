O local foi totalmente isolado pela Defesa Civil, para evitar riscos. Divulgação

Publicado 06/12/2020 09:22 | Atualizado 06/12/2020 10:03

Jorge Alexandre estava no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, não resistindo aos ferimentos. O pai dos menores, Jorge Luiz Pereira da Silva, de 45 anos, segue em estado gravíssimo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que "apesar de o paciente apresentar quadro estável desde então, seguia monitorado pela terapia intensiva. Jorge Alexandre teve parada cardiorrespiratória e, mesmo com todos os esforços da equipe médica para mantê-lo vivo, veio a óbito".

