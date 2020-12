Rio registra tempo nublado neste domingo Daniel Castelo Branco

Publicado 06/12/2020 08:28 | Atualizado 06/12/2020 08:29

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o lento deslocamento de uma frente fria pelo oceano mantém o tempo instável na cidade do Rio neste domingo. Segundo o Alerta Rio, o céu ficará encoberto com previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Entre 6h e 8h, núcleos de chuva fraca atuaram sobre a região de Guaratiba, na Zona Oeste, e se deslocaram em direção ao oceano. Para a próxima hora, permanece a condição para chuva fraca em pontos isolados do município.

Ainda de acordo com o COR, o município está em Estágio de Mobilização desde as 3h45 de sábado (5) devido a previsão de chuva forte neste final de semana. No entanto, a cidade já se encontrava em Estágio de Mobilização pela covid-19 desde o dia 2 de dezembro, por causa do aumento de casos da covid-19.

Na segunda-feira (7), com a atuação do canal de umidade, a previsão é de chuva moderada a forte, de forma isolada, ao longo de todo o dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova aproximadamente 60mm.



Na terça-feira (8), há previsão de céu encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. A previsão é que chova cerca de 30mm.



Na quarta-feira (9), o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Porém, essa chuva deve perder intensidade em relação à terça-feira. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média, cerca de 10mm em todo o Rio.



Na quinta-feira (10), a previsão é de tempo instável, com céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Temperatura máxima prevista é de 28ºC.