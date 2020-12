Funcionários da empresa Angels, terceirizada do Detran realizam greve na manhã desta terça-feira (8) Arquivo pessoal

Por Carina Petrenko*

Publicado 08/12/2020 14:04 | Atualizado 08/12/2020 14:08

Rio - Os serviços de identificação civil, emissão de identidade e carteira SEAP do Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio) estão suspensos desde a manhã desta terça-feira (8) por conta de uma greve dos funcionários da terceirizada Angels. O motivo da paralisação é a falta de pagamento referente aos meses de outubro e novembro, incluindo salário, vale-refeição e passagem.

Todos os 182 funcionários que trabalham nos postos de identificação do Estado estão em casa. Com a greve, apenas o serviço de Poupa Tempo está funcionando no Rio. Uma funcionária da Angels que não quer ser identificada conta que outras terceirizadas do Detran também estão com salários atrasados. "A responsável pelas vistorias está na mesma situação", conta.

Publicidade

"Ficamos sem emitir documentos no estado todo. Pessoas que atendemos todos os dias com urgências, para viajar, realizar sepultamentos, auxílios em bancos", conta outra funcionária do Detran que também não quer ser identificada. "Está o caos", completa.

Questionada pelo jornal O DIA sobre a previsão de retorno dos serviços, a assessoria do Detran emitiu a seguinte nota:

Publicidade

"O Detran.RJ suspendeu temporariamente a emissão de 1ª e 2ª vias do documento de identidade. O presidente Adolfo Konder, que assumiu há dois meses, está regularizando a situação de contratos com empresas terceirizadas. O órgão busca solução para retomar as atividades o mais rapidamente possível."

Demissões na pandemia



Publicidade

Em abril, mais de 300 funcionários foram demitidos por conta da pandemia do coronavírus, desfalcando postos de identificação civil.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno