Policial foi transferido para o Hospital Alberto Torres Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:59 | Atualizado 08/12/2020 16:07

Rio - Um policial militar foi baleado, nesta terça-feira, durante patrulhamento no município de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, policiais militares do 35ºBPM (Itaboraí) foram atacados por disparos de arma de fogo durante patrulhamento na cidade.

O policial ficou ferido no ataque criminoso e chegou a ser socorrido inicialmente para a UPA da cidade. Depois, ele foi transferido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebe atendimento médico.

De acordo com a PM, não houve prisões ou apreensões na ocorrência.