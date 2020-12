Por O Dia

Uma jovem, de 15 anos, foi assediada verbalmente no início da tarde desta terça-feira no supermercado Melhor Armazém, mais conhecido como MA, no bairro de Pita, em São Gonçalo. De acordo com Valdira Nascimento, mãe da adolescente, um funcionário da área de açougue do estabelecimento teria perguntado para sua filha se o “peitinho e a bundinha dela estavam durinhos". Além disso, o profissional do setor de carnes também perguntou, com más intenções, se ela tinha namorado.



Segundo a mãe da jovem, essa não é a primeira vez que sua filha é assediada neste mercado. “Antes, ele já vinha assediando ela com olhares. Mas como ele só estava olhando, eu não dei importância. Mas hoje não teve jeito”, contou a mãe.

De acordo com a Polícia Civil, “o caso está sendo apreciado, neste momento, pela autoridade policial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo. Os envolvidos estão sendo ouvidos na especializada”.



A reportagem do O DIA entrou em contato com o supermercado em busca de um posicionamento sobre o episódio ocorrido, mas não obteve retorno até o momento.