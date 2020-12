Coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 18:18 | Atualizado 08/12/2020 18:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, nesta terça-feira, os dados da pandemia da covid-19 em todo o estado. Segundo a pasta, são 374.753 casos confirmados e 23.270 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 119 pessoas morreram e 3.377 foram infectadas. Há ainda 354 óbitos em investigação e 2.384 foram descartados. Entre os casos confirmados, 344.192 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Publicidade

Rio de Janeiro - 145.763

Niterói - 19.577

São Gonçalo - 16.829

Duque de Caxias - 12.133

Belford Roxo - 11.648

Macaé - 11.486

Campos dos Goytacazes - 10.292

Teresópolis - 10.224

Volta Redonda - 9.579

Nova Iguaçu - 8.909

Angra dos Reis - 7.207

Itaboraí - 5.254

Magé - 5.178

Nova Friburgo - 5.131

Maricá - 4.678

Barra Mansa - 4.645

São João de Meriti - 4.551

Três Rios - 3.962

Itaperuna - 3.793

Cabo Frio - 3.724

Resende - 3.706

Petrópolis - 3.406

Itaguaí - 3.049

Rio das Ostras - 3.025

Queimados - 2.889

Guapimirim - 2.632

Rio Bonito - 2.456

Araruama - 2.048

Mesquita - 2.009

Nilópolis - 1.911

São João da Barra - 1.694

São Pedro da Aldeia - 1.571

Barra do Piraí - 1.513

Mangaratiba - 1.442

Santo Antônio de Pádua - 1.429

Casimiro de Abreu - 1.403

Paraíba do Sul - 1.402

Saquarema - 1.395

Piraí - 1.208

Tanguá - 1.168

Iguaba Grande - 1.154

Varre-Sai - 1.084

Vassouras - 1.076

Conceição de Macabu - 1.072

Paraty - 1.071

Seropédica - 1.048

Paracambi - 1.042

Porciúncula - 1.007

Valença - 984

Bom Jesus do Itabapoana - 967

Cachoeiras de Macacu - 873

Sapucaia - 805

Pinheiral - 780

Quissamã - 760

São Francisco de Itabapoana - 754

São José do Vale do Rio Preto - 745

Natividade - 743

Carapebus - 681

Miracema - 668

Armação dos Búzios - 650

Japeri - 649

Cantagalo - 614

Itaocara - 608

Cordeiro - 589

Porto Real - 574

Cardoso Moreira - 517

Itatiaia - 488

Silva Jardim - 456

Rio Claro - 446

Mendes - 435

Carmo - 416

Miguel Pereira - 405

Laje do Muriaé - 384

Italva - 370

Engenheiro Paulo de Frontin - 356

São Fidélis - 318

Paty do Alferes - 309

Areal - 299

Arraial do Cabo - 290

Cambuci - 282

Bom Jardim - 281

Sumidouro - 271

Aperibé - 222

Quatis - 210

Macuco - 184

Comendador Levy Gasparian - 176

São José de Ubá - 171

Santa Maria Madalena - 167

São Sebastião do Alto - 136

Trajano de Moraes - 130

Duas Barras - 86

Rio das Flores - 31



As 23.270 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Publicidade

Rio de Janeiro - 13.676

São Gonçalo - 879

Duque de Caxias - 860

Nova Iguaçu - 779

Niterói - 610

São João de Meriti - 544

Campos dos Goytacazes - 487

Belford Roxo - 361

Petrópolis - 296

Magé - 278

Itaboraí - 266

Volta Redonda - 258

Nilópolis - 242

Angra dos Reis - 230

Teresópolis - 221

Mesquita - 208

Macaé - 198

Barra Mansa - 192

Cabo Frio - 192

Nova Friburgo - 182

Maricá - 167

Itaguaí - 151

Resende - 141

Rio das Ostras - 102

Saquarema - 94

Itaperuna - 89

Araruama - 87

Queimados - 85

Guapimirim - 81

Três Rios - 80

Seropédica - 79

Rio Bonito - 69

São Pedro da Aldeia - 69

Barra do Piraí - 69

Tanguá - 48

Mangaratiba - 46

Japeri - 46

Iguaba Grande - 42

Cachoeiras de Macacu - 40

Paracambi - 39

Casimiro de Abreu - 35

Paraty - 34

Porciúncula - 34

São Fidélis - 34

Itaocara - 33

Sapucaia - 32

Vassouras - 28

Valença - 27

Paraíba do Sul - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

São José do Vale do Rio Preto - 19

Pinheiral - 18

Armação dos Búzios - 18

Porto Real - 18

Rio Claro - 17

Miguel Pereira - 17

Piraí - 15

Conceição de Macabu - 15

Sumidouro - 14

Itatiaia - 13

São João da Barra - 12

Italva - 12

Silva Jardim - 9

Areal - 9

Arraial do Cabo - 8

Cambuci - 7

Aperibé - 7

Natividade - 6

Paty do Alferes - 6

São Sebastião do Alto - 6

Miracema - 5

Bom Jardim - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Santa Maria Madalena - 5

Carapebus - 4

Cantagalo - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

São José de Ubá - 4

Rio das Flores - 4

Mendes - 3

Quatis - 3

Macuco - 3

Duas Barras - 3

Varre-Sai - 2

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de aneiro em painel.saude.rj.gov.br.