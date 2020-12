Eduardo Galvão Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2020 19:06 | Atualizado 08/12/2020 19:44

Rio – O corpo do ator Eduardo Galvão será cremado, às 15h, nesta quarta-feira, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Cajú, na Zona Norte do Rio. A cerimônia será reservada aos familiares e amigos próximos.

O ator morreu na noite desta segunda-feira (07). Aos 58 anos, ele estava internado há mais de uma semana, na UTI dos Hospital Unimed, no Rio.

Desde a última terça-feira (01), Eduardo precisou ser intubado por causa de complicações do novo coronavírus. O ator deu entrada no hospital com 50% dos pulmões comprometidos. Vários famosos usaram as redes sociais nesta segunda-feira para lamentar a morte de Eduardo Galvão.

A apresentadora Angélica, com quem Galvão atuou na novelinha "Caça Talentos", disse que não consegue acreditar. "Está muito difícil", escreveu. O ator José de Abreu afirmou que o amigo foi "mais uma vítima do descaso".

O Clube de Regatas do Flamengo, time do veterano, também lamentou a morte. "Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube", disse o perfil. "Meu Deus do céu... Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é...", disse o youtuber Felipe Neto.