Por O Dia

Publicado 09/12/2020 00:00

O Recreio Shopping preparou uma surpresa diferente para seu público neste Natal. Além da linda decoração da Galinha Pintadinha para as crianças, a cada R$ 350 em compras, o cliente ganhará um número da sorte para cadastrar e concorrer a uma lancha de 18 pés, da Ventura Marine. A promoção vai até o dia 24. O sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 30 e o resultado divulgado no dia 31. Para mais informações, consulte o regulamento no site.

Além disso, os clientes poderão trocar suas notas fiscais nesse mesmo valor por um mini cooler com capacidade para seis latas. A promoção será válida enquanto durarem os estoques.

"Pensamos em uma promoção especialmente para o público da região. O sorteio de uma lancha agrega ainda mais valor ao nosso shopping, que preza pelo conforto e bem estar dos consumidores. Não temos dúvidas de que a campanha será um sucesso", afirma Helayne Barbosa, Gerente de Marketing do Recreio Shopping.