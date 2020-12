Dois, dos três, suspeitos de assassinarem um policial federal foram mortos em confronto com a Polícia Civil Divulgação

Por Anderson Justino / Thuany Dossares

Publicado 09/12/2020 10:24 | Atualizado 09/12/2020 15:32

Rio – Uma operação policial no morro do Castro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, resultou na morte de dois suspeitos. Segundo a polícia, a dupla era considerada foragida e apontada como responsável pelo assassinato do policial federal aposentado e Diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) José Didimo do Espírito Santo Costa, de 59 anos, morto em outubro deste ano durante uma tentativa de assalto na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), no bairro Baldeador, em Niterói.



A operação é realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de outras duas delegacias, 73ª DP (Neves) e 78ª DP (Fonseca). Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas foi preso em flagrante.



Matheus Marins Ramos, o 2T ou Teteu, e Ryan Madson Abreu da Silva, o Sapo, ambos de 19 anos, foram baleados durante uma troca de tiros. Eles estavam armados com pistolas, segundo os agentes.



Outro suspeito de matar o ex-agente da PF é Valentino de Lima Borges, 37 anos. Ele segue foragido.



“Essa operação de hoje é fruto de um intenso trabalho realizado por três unidades da Polícia Civil. Tanto o Ryan, quanto o Matheus, tem diversas passagens por roubo de cargas. O foco deles é o roubo de cargas. Nós já tínhamos 53 ocorrências contra o Matheus e 16 contra o Sapo”, frisou o delegado Leonardo Luís Macharet, titular da 73ª DP.



De acordo com investigações da polícia, ambos eram do tráfico de drogas das comunidades vizinhas morro do Castro e complexo do Caramujo, em Niterói.



Ainda segundo a polícia, Ryan Madson é investigado por assaltar uma delegada de Polícia Civil, em abril do ano passado.



MORTE DO AGENTE



Segundo a polícia, o diretor do Heat trafegava pela RJ-104 quando teve o veículo interceptado por bandidos em um carro roubado. José Didimo chegou a trocar tiros com os criminosos, mas foi baleado e morto. Os bandidos fugiram do local levando a arma do policial aposentado.