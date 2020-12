Por O Dia

Publicado 11/12/2020 00:00

O cantor Gaab mostra todo o seu talento em apresentação única, amanhã, às 19h, no NewYorkCityCenter, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com muito funk, rap e R&B, o filho de Rodriguinho realizará o show gratuito no estúdio de vidro da Rádio Mood instalado no estabelecimento comercial.

Entre as canções do artista que o público poderá curtir estão Para, Vai Passar, Tem Café (com Mc Hariel), Preservê, Não Volto Atrás (com Dilsinho), Só Você Não Vê e muito mais.

Quem quiser curtir outras atrações, hoje, às 20h, o shopping recebe a cantora e compositora carioca Antônia Medeiros. Já no domingo, no mesmo horário, o público pode conferir a dupla Arãm e o Dani.

A ação musical faz parte do projeto Vitrines Mágicas, tema do Natal 2020 do BarraShopping e do NewYorkCityCenter, que tem como proposta levar entretenimento por meio de performance de artistas nas vitrines.