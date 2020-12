Funcionários da Saúde estão sem receber salário desde novembro Daniel Castelo Branco

Por Carolina Freitas

Publicado 10/12/2020 17:59 | Atualizado 10/12/2020 18:17

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou, em assembleia nesta quinta-feira, que a Prefeitura do Rio pague os salários de novembro dos funcionários da Saúde, que estava previsto para a última segunda-feira (7), até esta sexta-feira (11). "Foi esclarecido que já existe verba para as Organizações Sociais (OS's) no Tesouro Municipal, bem como verba para o pagamento dos trabalhadores ligados à Rio Saúde", dizia um trecho do documento. Além disso, caso a medida não seja cumprida, a prefeitura está sujeita a pagar multa, sem valor estipulado.

Ainda nesta quinta-feira, o Sindicato dos Médicos (SinMed) fará uma reunião para informar aos trabalhadores sobre os repasses e debater condições de trabalho.

Só na Rio Saúde, que é a responsável pelos hospitais de campanha do Riocentro e Ronaldo Gazolla, em Acari, referências no tratamento contra o coronavírus, são 16 mil funcionários contratados que aguardam o pagamento referente ao mês de novembro e a segunda parcela do décimo terceiro.



Além dos atrasos, profissionais ainda enfrentam incertezas por conta do encerramento dos contratos de trabalho com a Rio Saúde, que ainda não foram renovados.

"Os contratos de quase 1/4 dos profissionais do Ronaldo Gazolla se encerraram. A Rio Saúde permaneceu inerte. Médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros estão trabalhando sem contrato. Alguns funcionários não estão indo à unidade por insegurança jurídica", alerta o presidente do Sindicato dos Médicos, Alexandre Telles.

A Câmara Municipal aprovou na terça-feira (8) a prorrogação dos contratos, que são de dois anos, por mais seis meses. A lei segue para sanção do prefeito Marcelo Crivella.

Confira as unidades que estão com salários atrasados:

. Hospital Municipal Evandro Freire



. Hospital Municipal Albert Schweitzer



. Hospital Municipal Rocha Faria



. Hospital Municipal Ronaldo Gazolla



. Hospital de Campanha do RioCentro



. UPAs administradas pela RioSaúde



. Telessaude



. Residentes estão sem bolsa complementar

Ocupação de leitos na capital

Até esta quarta-feira (9) havia uma fila de 420 pessoas que aguardavam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense para tratar a covid-19. Destas, 193 pacientes esperam vaga em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). A fila aumentou em 445% em duas semanas. No dia 25 de novembro, 77 pessoas aguardavam uma vaga para leito de covid-19.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município, até quarta-feira era de 91%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria era de 87%.